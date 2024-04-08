Şırnak Belediyesi Bayram Tatilinde Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

Şırnak Belediyesine ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları üç günlük bayram tatilinde vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

Şırnak Belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsler, 10, 11 ve 12 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.