Şırnak Belediye Başkanı Yarka, Şırnak-Siirt yolunda incelemelerde bulundu Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak- Siirt bağlantı yolunda devam eden çalışmaları inceledi. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak- Siirt bağlantı yolunda devam eden çalışmaları inceledi. Şırnak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yarka, Şırnak- Siirt bağlantı noktasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yarka, Şırnak-Siirt bağlantı noktasında yıllardır kronik hale gelen çökme ve heyelan sorununu kökten çözdüklerini belirtti. Genişletme çalışmasının ardından gerçekleştirdikleri güçlendirmelerle mevcut güzergahta temel problemleri ortadan kaldırarak, yola yeni bir vasıf kazandırdıklarını bildiren Yarka, Şırnak-Siirt bağlantı yolunun hayırlı olmasını diledi. AA / Faruk Küçük - Güncel Mehmet Yarka Şırnak Güncel Haberler

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