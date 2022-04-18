Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Aşan yeniden seçildi - Haberler

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Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Aşan yeniden seçildi

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Aşan yeniden seçildi

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Habip Aşan yeniden getirildi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Habip Aşan yeniden getirildi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrede, Aşan ve Emer Külter'in başkan adayı olduğu seçimde üyelerden 362'si oy kullandı.

Oy sayım işleminin ardından 272 oy alan Aşan, yeniden başkan seçildi.

Aşan, Şırnak balını yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Kendisini birlik başkanlığına layık görenlere teşekkür eden Aşan, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Arıcılar Birliği Yönetim Kuruluna 1 yıl önce seçildiğini anımsatan Aşan, yaptıkları girişimlerle kentte Arı Hastalıkları Hastanesinin açılacağı belirtti.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Habip Aşan, Türkiye, Şırnak, Güncel, Haberler

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