Şirketler Çin-Asean Fuarı İçin Nanning'e Akın Etti

NANNİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 19. Çin-ASEAN Fuarı (CAEXPO) çevrimdışı etkinliğine 1.653 şirket katılıyor. Fuarda 2.000'in üzerinde katılımcı da çevrimiçi olarak yer alıyor. Nanning'de Perşembe günü düzenlenen bilgilendirme konferansına göre fuar boyunca Çin ile ASEAN ülkeleri arasında ekonomi, ticaret ve diğer alanlardaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı olarak 80'den fazla yatırım ve ticaret tanıtım etkinliği ile 21 üst düzey forum düzenlenecek.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın ticaret geliştirme bürosu şefi Wu Zhengping, fuarın ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu kurulmasına yeni katkılar sunmak amacıyla üst düzey diyalog platformlarını pekiştirmek, mesleki işbirliği platformlarını iyileştirmek ve çok alanlı işbirliğini desteklemek için "RCEP'te Yeni Fırsatları Paylaşmak, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Alanı'nın 3.0 Sürümünü Oluşturmak" temasını ön plana çıkaracak. Fuarın Onur Ülkesi olan Malezya bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. İlki 2004 yılında düzenlenen Çin-ASEAN Fuarı o günden bu yana ASEAN şirketlerinin Çin pazarına girmeleri için aktif bir platform görevi görüyor.a