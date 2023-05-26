SİRKECİ'DE YAYAYA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

SİRKECİ'de karşıdan karşıya geçmek için tramvay yoluna giren yaya, motosikletli ile çarpıştı.

SİRKECİ'de karşıdan karşıya geçmek için tramvay yoluna giren yaya, motosikletli ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü tramvayın geçtiği sırada yola düşerek kafasını demir bariyere çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sirkeci tramvay yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan yaya, tramvay yoluna fırladı. Tramvay yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile yaya çarpıştı. Motosikletli tramvay yolunun kenarında bulunan demir bariyerlere başını çarparak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.