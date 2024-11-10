Şirinyazı Göleti'nde Sonbahar Güzellikleri

Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan Şirinyazı Göleti, hazan mevsiminin renk çeşitliliğinde misafirlerini ağırlıyor.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki gölet, vatandaşlara piknik ve kamp alanı olarak hizmet veriyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Şirinyazı Göleti'ni çevreleyen çam, kayın ve meşe ağaçlarının yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarındaki yaprakları, kartpostallık manzaralar sunuyor.

Göletin bulunduğu alandaki sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.