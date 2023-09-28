Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik kamerada
Bahçelievler Şirinevler 7'nci sokakta yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı.
Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik kamerada
İSTANBUL - Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler Şirinevler 7'nci sokakta yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama ile birlikte caddede yürüyen vatandaşlar kaçışıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel