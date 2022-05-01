Şirinevler'de bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu

ŞİRİNEVLER'de Ramazan Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu. Arife günü tatlıcı dükkanın önünde sıraya giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesi Şirinevler'de ucuz baklava almak için bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları müşterileri gruplar halinde içeri aldı. Tatlıcıda 42 liraya satılan cevizli baklava kısa sürede tükendi. Bunun üzerine 59 liraya satılan fıstıklı baklava almak için sıraya girildi.

"FİYATLARIMIZ PİYASAYA GÖRE GAYET MAKUL"

"FİYATLAR CAZİP UYGUN"

"FİYATINDAN ZİYADE LEZZETİ ÇOK GÜZEL"

Ucuza baklava almak için sırada bekleyen Salih Yıldız ise, "Yaklaşık saat 10.00'dan beri buradayım. Kalabalığın nedeni insanların birbirine anlayışsız olmasından kaynaklanıyor. Çalışanlar ellerinden geleni yapıyor, yönlendirmeye çalışıyor. Bizim insanlarımız duyarsız bu konuda. Üstelik kavgalar bile çıktı burada anlamsız yere sebepsiz yere. Ayrı bir lezzeti var, fiyatından ziyade lezzeti çok güzel. Diğer baklavalara nazaran çok çok iyi yani" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel