Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce 'ucuz' baklava kuyruğu

Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler'de bulunan piyasaya göre ucuz baklava satan tatlıcı dükkanına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce ilerideki meydana kadar uzadı.

"Ucuz ve kaliteli"

Erken saatte baklava almak için kuyruğa girdiğini belirten Adem Ata, "Burası ucuz, kaliteli olduğu için diğer baklavacılarda fiyatlar daha pahalı, durumlar belli bundan dolayı halk buraya geliyor, burada kuyrukta beklemek zorunda. Dün telefonla arayıp fiyatı telefonda sordum fıstıklı baklavanın kilosu 52 lira, kasiyerlere bağlı hızlı çalışırlarsa bize de sıra gelecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel