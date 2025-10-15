Şirin Uysal'dan Devlet Destekli Üretim Hamlesi

Edirne'de devlet desteğiyle kurulan serasında üretime başlayan 62 yaşındaki Şirin Uysal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın müjdelediği ikinci serasının kurulumuna başlanmasının sevincini yaşıyor.

Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan Uysal, 2 yıl önce Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Örtü Altı Üretim Alanlarının Artırılması Projesi" kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle 240 metrekarelik sera sahibi oldu.

Üretim azmiyle gençlere örnek olan Uysal, yaz kış demeden serasını mevsim sebzeleriyle doldurarak hem tarımsal üretime hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İşini büyütmek isteyen Uysal, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Sera Kurulum Projesi"ne başvurdu.

Başvurusunun kabul edildiğini ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı "Sen üret, biz her zaman yanı başında olacağız." paylaşımıyla öğrendi.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımıyla mutluluk yaşayan Şirin teyzenin bahçesinde ikinci seranın kurulumuna başlandı.

"Gece olmasa hep serada dururum"

Uysal, AA muhabirine, devlet desteğiyle üretim yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

İlk serası kurulduğunda büyük sevinç yaşadığını belirten Uysal, "Birinci seram çok çabuk yapılmıştı. Salatalık, marul her şeyi ektim, çok güzel mahsul aldım." dedi.

Uysal, gününün büyük bölümünün serada geçtiğini dile getirdi.

Toprakla uğraşırken enerjisinin yükseldiğini dile getiren Uysal, "Sabah gelip çapalama yapıyorum, ürünlere su veriyorum. Ondan sonra akşam üstü yine geliyorum. Bunlara bakmadan duramıyorum canım hep serada durmak istiyor. Gece olmasa hep burada duracağım." ifadelerini kullandı.

Bakanın paylaşımı gururlandırdı

Uysal, ikinci sera başvurusunun kabul edildiğini ve kurulum çalışmalarına başlandığı için çok sevinçli olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımının ardından ayrı bir gurur yaşadığını aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Çok sevindim. Komşunun çocuğu geldi 'Şirin abla seni Bakan paylaşmış' dedi. Paylaşımı görünce çok mutlu oldum. Ne mutlu Hıdırağa köyünden bir kadını paylaşmış, beğenmiş, ne kadar güzel, üretmişim. Allah razı olsun ondan. Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya çok teşekkür ederim. İkinci seram kuruluyor, çok mutluyum. Çok güzel yapacağım orasını. İki türlü marul ekeceğim. Bu işte çok güzel para var. Hani gençler de yapsa. Kendimi çok genç hissediyorum. Çalıştıkça kendimi genç hissediyorum. 'Yürü be Şirin var mı sana yan bakan' diyorum. Allah bana sağlık verdikçe devlet desteğiyle üretmeye devam edeceğim."

"Şirin teyze örnek oluyor"

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de Uysal'ı ziyaret ederek "Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nü kutladı.

Şirin teyzenin üretim azminin herkese örnek olması gerektiğini belirten Köse, "Bakanımız da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Şirin teyzemize bereketli bir üretim diledi. Gelinen süreçte Valiliğimizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteklediği yüzde 100 hibeyle seramızın kurulumuna başlandı. Şirin teyzemiz ikinci serasına kavuşuyor." dedi.

Köse, gençlerin ve kadınların üretimde daha aktif rol almaları amacıyla çeşitli destek projelerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Desteklerin artarak süreceğini dile getiren Köse, "Şirin teyzemiz bu konuda ilimizde öncü. Enerjisi ve tarıma olan aşkıyla bizi memnun ediyor. Kadınlarımızın üretime kazandırılması konusunda projelerde ilave puanlar ve çalışmalarla destekliyoruz. Şirin teyze gençlerimize örnek oluyor." diye konuştu.