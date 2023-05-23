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'Sirena' kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi

"Sirena" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi

Güncel Haberler

Marshall Adaları bayraklı "Sirena" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Marshall Adaları bayraklı "Sirena" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 181 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 641 yolcu ve 385 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Sirena", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

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Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Marshall Adaları Rodos Adası Antalya Alanya Güncel Haberler

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