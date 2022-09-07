Sırbistan ziyaretini tamamlayan Erdoğan'ı mevkidaşı Vucic uğurladı
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? Sırbistan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Belgrad Havalimanı'nda uçağa kadar eşlik ederek uğurladı.
? Sırbistan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Belgrad Havalimanı'nda uçağa kadar eşlik ederek uğurladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel