Sırbistan ve Çin Arasında Yeni Yaya Köprüsü Projesi Anlaşması

BELGRAD, 3 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan'ın ikinci en büyük kenti Novi Sad ile Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan, Novi Sad'da tarihi Franz Josef Köprüsü'nün yerine yeni bir yaya ve bisiklet köprüsü inşa etmek üzere anlaşma imzaladı.

Pazartesi günü Novi Sad Belediye Binası'nda düzenlenen törende duyurulan proje, iki şehir arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Novi Sad Belediye Başkanı Zarko Micin ile Çin Komünist Partisi Jinan Belediye Komitesi Sekreteri Liu Qiang, törende inşası planlanan köprünün modelini kamuoyuna tanıttı.

Shandong Yüksek Hızlı Grubu tarafından inşa edilecek olan yeni köprü, Novi Sad'ın kent merkeziyle Petrovaradin Kalesi'ni birbirine bağlayacak. 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen tarihi Franz Josef Köprüsü, 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılmıştı.

Projeyi büyük bir adım olarak nitelendiren Micin, köprünün yeni bir yerel simge yapı haline geleceğini ve Petrovaradin Kalesi çevresindeki turizmi canlandıracağını söyledi. Sırbistan hükümetinin de desteklediği proje kapsamında köprünün 4,6 milyar Sırp dinarına (yaklaşık 44,8 milyon ABD doları) mal olacağı tahmin ediliyor.

Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming, Jinan'dan gelen Çin heyetinin ziyaretini "ortak geleceğe sahip Çin-Sırbistan topluluğu" inşasına yönelik somut bir adım olarak nitelendirdi.