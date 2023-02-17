Sırbistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edecek

Sırbistan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım kararı aldı.

Sırbistan hükümetince yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetin bugün düzenlenen oturumunda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için tıbbi ekipman, ilaç ve nakdi yardım kararı alındı.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için 1'er milyon avro nakdi yardım ayrıldığı kaydedilen açıklamada, her iki ülkeye yaklaşık 1 milyon avro değerinde tıbbi ekipman ve ilaç gönderme kararı alındığı da yer aldı.

Açıklamada ayrıca, deprem bölgesine ulaştırılacak insani yardımların Sırbistan gümrük bölgesinden geçişinin kolaylaştırılmasına karar verildiği belirtildi.

Sırbistan İslam Birliği Meşihatı da devam eden yardım kampanyası kapsamında 188 bin avro toplandığını ifade ederek, bunun 175 bin avroluk kısmının Diyanet İşleri Başkanlığına gönderildiği, kalan miktarın da kampanya bitiminde ulaştırılacağı belirtildi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Sırp Hayırseverler Forumu ve Svetionik Derneği tarafından düzenlenen kampanyalar kapsamında da 40 bin avro yardım toplandığı ifade edildi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen kampanyanın devam ettiğini belirten Sancaklı sivil toplum kuruluşları, bir ay boyunca yardımların toplanacağını duyurdu.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Ulusal Müze ise hafta sonu gelirini depremzedelere bağışlayacağını bildirdi.

Müzeden yapılan açıklamada, 18-19 Şubat'ta müze girişlerinden alınacak ücretlerin depremzedelere gönderileceği ifade edilerek, "İyi günde, kötü günde yanınızdayız." sözlerine yer verildi.

Bosna Hersek'teki Banja Luka Ticaret Odası da 7 bin 500 avro yardım yapacaklarını duyurdu. Banja Luka Ticaret Odası Başkanı Goran Racic, tüm iş adamlarına yardım etmeleri noktasında çağrıda bulunarak, Türkiye ile işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç ise Bosna Hersek genelinde birçok yardım kampanyasının düzenlendiğini, acil ihtiyaç listesinde çadır, battaniye, ısıtıcı, jeneratör ve hijyen malzemelerinin olduğunu anımsattı.