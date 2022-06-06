Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü - Haberler

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Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u başkent Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u başkent Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar iki ülke arasındaki savunma alanındaki iş birliğinin devamına ilişkin görüştü.

Görüşmede Sırp Bakan Stefanovic, devam eden iş birliğinin özellikle askeri-ekonomik ve askeri-teknik alanlarda geliştirilmesi yönündeki beklentisini dile getirdi.

Büyükelçi Aksoy ise iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve bunun savunma alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için temel oluşturduğunu vurguladı.

Savunma sanayi alanındaki iş birliği toplantısının yılın ikinci yarısında yapılması konusunda mutabık kalınan toplantıda, Ukrayna krizi ve bölgesel konular da ele alındı.???????

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Sırbistan Belgrad Türkiye Güncel Haberler

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