Sırbistan Posta Teşkilatından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için hatıra pulu

Sırbistan Posta Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hatıra pulu bastı.

Sırbistan Posta Teşkilatı tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bastırılan ve kullanıma giren hatıra pulu, teşkilata ait müzede tanıtıldı.

Müzedeki tanıtım etkinliğine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan Posta Teşkilatı Müdürü Zoran Djordjevic ve çok sayıda davetli katıldı.

Aksoy, burada yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde Sırbistan Posta Teşkilatı tarafından bastırılan hatıra pulunu Türk-Sırp dostluğunun en güzel nişanesi olarak görüyorum. Değerli dostum Djordjevic'e ve bu süreçte emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Türkiye ve Sırbistan ilişikleri altın çağını yaşıyor" sözünü anımsatan Aksoy, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ifade etti.

Aksoy, Sırbistan'da Yeni Pazar Başkonsolosluğunun 2021'de, Niş Konsolosluğunun ise 2022'de açıldığının altını çizerek, "Toplam ticaretimiz 2 milyar 300 milyon dolara, yatırımlarımız ise 400 milyon dolara ulaştı. İstanbul-Belgrad arası uçuşlarımızın sayısı günlük 7'ye çıktı. Ankara ve İzmir'e doğrudan seferler başladı." bilgilerini paylaştı.

"Türkiye, uluslararası toplum içinde saygın ve önemli bir güç haline gelmiştir"

Türkiye'yi ziyaret eden Sırpların sayısının 360 bine ulaştığına işaret eden Aksoy, "Son 5 senede çeşitli alanlarda toplam 26 anlaşma imzaladık. Bunları yeterli görmüyoruz. İlişkililerimizi daha da geliştirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta ile gurur duyuyoruz. Bugün Türkiye, uluslararası toplum içinde saygın ve önemli bir güç haline gelmiştir." diye konuştu.

Aksoy, "İkinci yüzyılımıza girerken, Ulu Önder Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği cumhuriyetimizi 'Türkiye yüzyılı' vizyonuyla geleceğe daha güçlü, müreffeh ve itibarlı bir şekilde hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Djordjevic de hatıra pulunun Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bastırıldığını ve ikili ilişkileri daha da iyi bir seviyeye getirmesini umduklarını söyledi.

Modern Türkiye'nin, ilk adımlarının 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını belirten Djordjevic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gelişen ve ilerleyen bir ülke olduğunu kaydetti.