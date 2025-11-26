Sırbistan Petrol Rafinerisi Faaliyetlerini Durdurabilir

BELGRAD, 26 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkedeki tek petrol rafinerisi Naftna Industrija Srbije'nin, ABD Hazine Bakanlığı'nın, rafinerinin Rus sermayeli işletmecisine yönelik yaptırım muafiyetlerini yenilememesi durumunda birkaç gün içinde faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Vucic, salı günü yaptığı açıklamada çoğunluk hissesi Rusya'nın Gazprom Neft şirketine ait olan rafinerinin an itibarıyla üretimini düşürmüş olduğunu kaydederek, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin yeni bir işletme ruhsatı vermemesi halinde rafinerinin perşembe gününe kadar tamamen kapatılabileceğini ifade etti. Vucic, böyle bir durumda üretimin yeniden başlatılması için en az 20 gün gerekeceğine dikkat çekti.

ABD yaptırımlarının ekimde tam olarak uygulanmaya başlamasının ardından Naftna Industrija Srbije, 18 Kasım'da Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne yeni ruhsat başvurusunda bulunmuştu.

Bu durumun daha geniş çaplı ekonomik etkileri olabileceğini vurgulayan Vucic, Sırbistan Merkez Bankası ve ticari kredi kuruluşlarına, rafinerinin mülkiyet yapısı nedeniyle ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarı yapıldığını kaydederek, bunun ülkenin bankacılık sistemini tehlikeye atabilecek bir risk teşkil ettiğini söyledi.

Sırp hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada, ulusal yakıt rezervlerinin, yeterli olduğunu ve yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını vurguladı. Ancak rafinerinin uzun süreli kapanmasının ise ülkeyi yerli rafineri kapasitesinden mahrum bırakacağı belirtildi.

Naftna Industrija Srbije petrol rafinerisinin yüzde 44,85'i Gazprom Neft'e, yaklaşık yüzde 30'u da Sırp hükümetine ait.