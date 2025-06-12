Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı Djerlek'ten İsrail'e Silah Yardımına Tepki

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Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı Edin Djerlek, ülkesinin İsrail'e silah yardımı yapmasını eleştirerek bunun utanç verici olduğunu ifade etti. Djerlek, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek yardımın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı Edin Djerlek, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım devam ederken Sırbistan'ın İsrail'e silah yardımı yapmasına tepki gösterdi.

Djerlek, Sırbistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in geçen hafta The Jerusalem Post'a, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların hemen ardından Sırbistan'ın İsrail'e askeri yardım gönderdiğine dair yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Sırbistan'ın İsrail'e silah yardımı yapmasını "utanç verici" bulduğunu ifade eden Djerlek, böyle bir yardımın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Djerlek, "Gazze'de 60 binden fazla insanın öldürüldüğünü" hatırlatarak, "Binlerce çocuk, kadın, sivilin öldürülmesine, diri diri gömülmesine, açlıktan hayatını kaybetmesine şahit oluyoruz. Oradaki insanlar yardım bekliyor. Tüm bunlar olurken ülkemiz soykırım yapan ülkeye silah gönderiyor. Bu kabul edilemez." dedi.

Üyesi olduğu Barış ve Değişim Partisinin (SPP) Sırbistan Meclisine, İsrail'e silah yardımının tamamen durdurulması için önerge sunacağını aktaran Djerlek, "Bu siyasi bir mesele değil, bu insan ahlakıyla ilişkili bir durum. Açıkça söylediğimiz bir şey var, 'Gazze'deki soykırıma son verin'." diye konuştu.

Vucic, The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, "Avrupa'da İsrail ile askeri mühimmat ticareti yapan tek kişiyim." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de Sırbistan'ın 2024'te İsrail'e silah satışının 23 milyon avroyu aştığı iddia edilmiş ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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