Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

NOVİ Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğu Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğunca bir otelde düzenlenen resepsiyona Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot, Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Misala Pramenkovic'in yanı sıra bölgede yaşayan Müslümanların temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Sırbistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen, Türkiye'nin modern bir devlet olduğunu, Cumhuriyet'in 100. yılını gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlıklarını kazandıklarını ifade eden Peşmen, Türkiye'nin yetişmiş nüfusu, savunma sanayisi ve gelişen ekonomisi ile güçlü bir devlet haline geldiğini kaydetti.

Başkonsolos Peşmen, Türkiye'yi her alanda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini, vatanları uğrunda şehit olanları saygıyla andığını dile getirdi.

Programda, davetlilere özel hazırlanmış Türk yemekleri ikram edildi.