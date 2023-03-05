Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde, binada çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler NOVİ Sırbistan'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Sancak Bölgesi'nin en büyük şehri Novi Pazar'da, binada çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi. NOVİ Sırbistan'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Sancak Bölgesi'nin en büyük şehri Novi Pazar'da, binada çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi. Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Novi Pazar'da bir binada çıkan yangında en küçüğü 6 aylık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiği bilgisine yer verilerek, çocukların ölümünün karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Yangında yaralanan annenin el ve alnında hafif yanıklar olduğu ve Novi Pazar'daki hastanede tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, babanın vücudunun yüzde 50'sinde yanık olması nedeniyle Belgrad'a sevk edildiği bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Sırbistan Güncel Haberler

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