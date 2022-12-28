Sırbistan'ın Kosova sınırındaki barikatlar trafiği engelledi

Sırbistan'ın Kosova sınırındaki Merdare Sınır Kapısına Sırplar tarafından barikat kurulduğu bildirildi.

Sırbistan Radyo ve Televizyonunda yer alan haberde, Merdare yakınlarındaki Kursumlija Köyü sakinlerinden yaklaşık 20 kişilik bir grubun, kamyon ve traktörlerle barikat kurduğu ifade edilirken, sınır bölgesinde trafiğin durduğu belirtildi.

Kosovalı Sırplara destek vermek amacıyla barikat kurulduğuna işaret edilen haberde, son günlerde sıkça kullanılan Niş- Priştine karayolunda uzun kuyruklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyada da yolun Avrupa'dan Kosova'ya gelen gurbetçilerin ülkelerine geçişlerini engellemek için kapatıldığı iddia edildi.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da "Sırp suç örgütleri Merdare'deki sınır noktasını kapattı. Hareket halinde olan tüm gurbetçilerin, Kosova kurumlarından ikinci bir duyuru gelene kadar diğer sınır noktalarını kullanmalarını öneriyoruz." açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Vucic'ten ordu ziyareti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu gece Sırbistan Ordusu mensuplarını ziyaret etti.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraljeva ve Raska arasında bir yerde. Sırbistan Ordusu birliklerini ziyaret ettim ve Kosovalı Sırpların temsilcileriyle toplantı için yola devam ediyorum. Adalet ve gerçeğe inanıyorum ama Sırpların gücüne ve kararlılığına daha çok." ifadelerine yer verdi.

Vucic'in, Raska Kışlasında Kosovalı Sırpların temsilcileriyle bir araya geleceği belirtilirken, görüşmenin sabah saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasıyla bir süredir iki ülke arasında gerilim yaşanıyor.

Gözaltı kararına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutarken, bugün itibarıyla yeni barikatlar da kuruldu.