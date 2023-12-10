Üye Girişi
Haberler

Sırbistan'ın Bulgaristan gaz dağıtım hattına ara bağlantısı gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sırbistan'ın Bulgaristan gaz dağıtım hattına bağlantısının açılışı için Sırbistan'ın Niş şehrinde tören düzenlendi. İletim kapasitesi yıllık 1,8 milyar metreküp doğal gaz olan 170 kilometrelik boru hattı, iki ülkenin ulusal doğal gaz sistemlerini birbirine bağlıyor.

Sırbistan'ın Bulgaristan gaz dağıtım hattına ara bağlantısı gerçekleştirildi.

Sırbistan'ın Bulgaristan gaz dağıtım hattına bağlantısının açılışı için Sırbistan'ın Niş şehrinde tören düzenlendi.

Törene, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan Delegasyon Şefi Emanuele Giaufret katıldı.

Vucic, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlarım Aliyev ve Radev ile enerji güvenliği çağında ülkemiz için yeni bir başlangıcı temsil eden gaz hattı ara bağlantısının açılışındayız." ifadesini kullandı.

İletim kapasitesi yıllık 1,8 milyar metreküp doğal gaz olan 170 kilometrelik boru hattı, iki ülkenin ulusal doğal gaz sistemlerini birbirine bağlıyor.

Boru hattıyla, Sırbistan'ın Rus gazına bağımlılığının azaltması ve başta Azerbaycan olmak üzere çeşitli kaynaklardan "daha güvenli ve istikrarlı" bir gaz tedariki hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Sırbistan Ulaşım Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title