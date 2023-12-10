Sırbistan'ın Bulgaristan gaz dağıtım hattına bağlantısının açılışı için Sırbistan'ın Niş şehrinde tören düzenlendi. İletim kapasitesi yıllık 1,8 milyar metreküp doğal gaz olan 170 kilometrelik boru hattı, iki ülkenin ulusal doğal gaz sistemlerini birbirine bağlıyor.

Sırbistan'ın Bulgaristan gaz dağıtım hattına ara bağlantısı gerçekleştirildi.

Sırbistan'ın Bulgaristan gaz dağıtım hattına bağlantısının açılışı için Sırbistan'ın Niş şehrinde tören düzenlendi.

Törene, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan Delegasyon Şefi Emanuele Giaufret katıldı.

Vucic, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlarım Aliyev ve Radev ile enerji güvenliği çağında ülkemiz için yeni bir başlangıcı temsil eden gaz hattı ara bağlantısının açılışındayız." ifadesini kullandı.

İletim kapasitesi yıllık 1,8 milyar metreküp doğal gaz olan 170 kilometrelik boru hattı, iki ülkenin ulusal doğal gaz sistemlerini birbirine bağlıyor.

Boru hattıyla, Sırbistan'ın Rus gazına bağımlılığının azaltması ve başta Azerbaycan olmak üzere çeşitli kaynaklardan "daha güvenli ve istikrarlı" bir gaz tedariki hedefleniyor.