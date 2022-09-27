Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki havalimanı pistine yıldırım düştü Güncel Haberler Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanının pistine yıldırım isabet ettiği bildirildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanının pistine yıldırım isabet ettiği bildirildi. Nikola Tesla Havalimanından yapılan açıklamada, gün içinde etkili olan şiddetli yağış sonucu havalimanı pistine yıldırım düştüğü ve uçuşların kısa bir süreliğine durdurulduğu belirtildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu uçuşların yerel saat 17.00 itibarıyla yeniden başladığı kaydedilen açıklamada, yolculara gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür edildi. Güncel Kaynak: AA / Andjelija Stojkovic Nikola Tesla Sırbistan Belgrad Güncel Haberler

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