Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'ya destek gösterisi
AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sivil toplum kuruluşu Siyah Giyen Kadınlar, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sivil toplum kuruluşu Siyah Giyen Kadınlar, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.
Belgrad'ın ana caddesi Knez Mihailova'da yapılan eyleme siyahlar hakim olurken, STK üyeleri, Ukrayna'daki savaşı "susma eylemiyle" protesto etti.
Göstericilerin, "Ukrayna'da kadınlara tecavüze son", "Ukrayna'nın işgalini durdurun" ve "Savaş suçlusu Putin" yazılı pankartlar açtığı savaş karşıtı eylemde, Ukrayna'ya dayanışma ve destek mesajları verildi.
Güvenlik önlemleri altında yapılan eylem olaysız sona erdi.