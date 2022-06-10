Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor - Haberler

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Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

AA - Lejla Biogradlija - Güncel
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Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine, Sırbistan hükümetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında kısa süre sonra bir protokol imzalanacağını belirtti.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Togo Cumhuriyeti Sırbistan Türkiye Güncel Haberler

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