Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor - Haberler

Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi. Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi. AA / Lejla Biogradlija - Güncel Togo Cumhuriyeti Sırbistan Türkiye Güncel Haberler

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