Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Türkiye- Sırbistan ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini belirterek "İki ülke ilişkilerinin altın çağını yaşadığı doğrudur. Tarihi olarak maksimum seviyeye ulaştığını ifade edebilirim." dedi.

Dacic, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı şekilde devam ettiğini kaydeden Dacic, 10 yıl önce vize muafiyeti ve serbest ticaret anlaşmaları imzalandığını hatırlattı.

Dacic, "O dönemde de bugün bize gerekli olan hususlar konusunda vizyon sahibi olduğumuzu görebiliyorsunuz. Biz Avrupa Birliği'ni (AB) beklemedik. Günümüzde siyasi alanda çok iyi ilişkilerimizin olmasına katkıda bulunduk." dedi.

İki ülkenin liderlerinin ticaret hacmine 5 milyar dolar hedefini koyduğunu ve her halükarda bu hedefin tutturulmasına katkı sağlanmasına devam edileceğini belirten Dacic, "İki ülken ilişkilerinin altın çağını yaşadığı doğrudur. Tarihi olarak maksimum seviyeye ulaştığını ifade edebilirim." dedi.

Yatırımlar konusunda birçok projeye imza atıldı

Dacic, iki ülkenin yatırımlar söz konusu olduğunda birçok projeye imza atıldığını ve çok sayıda kişiye istihdam sağlandığını belirterek "Bu projeler aynı zamanda altyapı olarak da Sırbistan'daki bazı bölgelerin daha çok gelişmesine katkıda bulundu. Özellikle Saraybosna-Belgrad otoyolu bu konuda çok büyük önem arz etmekte." dedi.

Özellikle Halk Bankasının finansal katkılarına ve birçok kurumun desteğine değinen Dacic, iki ülkenin sürekli irtibat halinde olmasının önemine işaret etti.

AB vize muafiyetinin olmaması konusunda baskı yapıyor

Dacic, vize muafiyeti sözleşmesi hakkında iki ülke arasındaki seyahat planının bir an önce uygulanması gerektiğini vurgulayarak Türkiye'deki ve Sırbistan'daki kimlik kartlarının modernize edildiğini ve bu sayede bu imkanın kötüye kullanılmayacağını kaydetti.

İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat uygulamasının Sırbistan meclisinde görüşüldüğünü ifade eden Dacic, bu konunun hızlı bir şekilde ilerleyeceği ve turizm sezonuna yetişeceğini umut ettiğini aktardı.

Dacic, Sırp turistlerin özellikle yazın Türkiye'ye daha çok seyahat ettiğini, Türkiye'den Sırbistan'a gelen turist sayısından da memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ancak AB'nin vize muafiyetinin gerçekleşmemesi konusunda Sırbistan'a baskı yaptığını aktaran Dacic, "Bizden Türk vatandaşları için tekrar vize uygulamamızı istiyorlar. Biz bu reddettik çünkü bunun bize bir yarar sağlayacağını düşünmüyoruz. Tüm bölge için bu vize muafiyetinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Dacic, Türkiye-Sırbistan arasında birçok ortak nokta bulunduğunu, bunlardan birinin de eskiden Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenler olduğuna işaret ederek "Türkiye'de yaşayan birçok göçmen olduğunu da biliyoruz, bu bölgeyi kendi bölgeleri olarak gören bu insanların da ikili ilişkilerdeki önemi çok büyük." dedi.

"Rusya'ya yaptırım uygulamamız için baskı yapıyorlar"

Dacic, Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda ülkesine baskı yapıldığını belirterek ülkesinin bu yaptırımları uygulamak istemediğini, ekonomik olarak işbirliğinin çok daha önemli olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra bazı sorunlar gibi Kosova sorununun da devam ettiğini ifade eden Dacic, Rusya'nın bazı konularda Sırbistan'a destek verdiğini ancak bu desteği göz önüne alarak yaptırım uygulanmasının ülkesine zararı verebileceğini belirtti.

Dacic, "Ülkelerin değerlerine, sınırlarına çok saygı duyuyoruz. Bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Balkanlar'da istikrar ve barış için gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirten Dacic, Türkiye'nin bu bölgelerde önemli rol oynadığının altını çizdi.

(Bitti)