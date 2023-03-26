Sırbistan'dan umre ziyareti için yola çıkan 3 kişi, motosikletleriyle Mekke ve Medine'ye gidecek

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'dan hareket eden 3 motosikletli, ramazan ayında umre ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'dan hareket eden 3 motosikletli, ramazan ayında umre ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

"Supoglavi" isimli motosiklet kulübü üyesi Emir Ljajic, Rijad Rustic ve Benjamın Huseinovic, motosikletleriyle 12 binden fazla kilometre yol yaparak Mekke ve Medine'ye ulaşmayı hedefliyor.

Huseinovic, AA muhabirine, umre ziyaretinin çocukluk hayali olduğunu ifade ederek "Umreye gitme kararını yılbaşından önce aldık. Son 4 aydır da yoğun bir şekilde hazırlandık. Yolda yaşanabilecek olumsuzluklara kendimizi hazırladık. Kabe'ye ulaştığımızda her şeyi unutacağımızı düşünüyorum." dedi.

Ljajic de rotaları üzerinde bulunan Mescid-i Aksa'yı da ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, takip edecekleri rota üzerinde ayrıntılı çalışma yaptıklarını aktardı.

Rustic de 5 gün Medine, 10 gün de Mekke'de kalacaklarını ifade ederek, "Ramazan Bayramı'na kadar umre ziyaretimizi tamamlamak istiyoruz. Sonraki 10 gün de Suudi Arabistan'ı gezmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Aile ve arkadaşları tarafından Novi Pazar'dan uğurlanan Ljajic, Rustic ve Huseinovic'in 45 gün sonra eve dönmesi bekleniyor.