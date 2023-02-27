Sırbistan'dan Karadağ'a giden trenden kaçırılarak öldürülen 19 kişi katliamın 30. yılında anıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Karadağ'ın sahil kenti Bar'a trenle giderken Strpci durağından kaçırılıp öldürülerek, Bosna Hersek-Sırbistan sınırındaki Drina Nehri'ne atılan 18 Boşnak ve bir Hırvat, ölümlerinin 30. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Karadağ'ın sahil kenti Bar'a trenle giderken Strpci durağından kaçırılıp öldürülerek, Bosna Hersek- Sırbistan sınırındaki Drina Nehri'ne atılan 18 Boşnak ve bir Hırvat, ölümlerinin 30. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Strpci'de 27 Şubat 1993'te yaşanan katliamın 30. yılında hem Karadağ hem de Sırbistan'da çeşitli anma programları düzenlendi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Pobrezje Parkı'nda bulunan anıta çiçek bırakılırken, Boşnak Ulusal Konseyinden Mirsad Rastoder, katliamı planlayanlardan kimsenin cezalandırılmadığını anımsattı.

İnsan Hakları Hareketi Müdürü Tea Gorjanc Prelevic de katliamın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığına işaret etti.

Sırbistan'ın Prijepolje kentinde de Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) tarafından anma programı düzenlenirken, Strpci katliamını anlatan fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimi de gerçekleşti.

Kaçırılan kurbanların yakınlarından Nijazim Kajevic, kardeşinin o trende olduğunu söyleyerek, "Her yıl aynı üzüntü ve acıyla sevdiklerimizi anıyoruz." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise sivil toplum kuruluşlarınca katliamın 30. yılında gösteri düzenlendi.

Başkentte toplanan kalabalık, "Belgrad'dan 671 no'lu ölüm treni hareket etti", "Tren 15.48'de durdu" ve "Strpci'deki katliamdan 30 yıl geçti" yazılı dövizler taşıdı.

Strpci katliamı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında, bu ülkede çeşitli suçlara karışan ve Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, hakkında müebbet hapis verilen Milan Lukic'in liderliğindeki "İntikamcılar" (Osvetnici) adlı (Sırp Cumhuriyeti Ordusu) VRS birliği tarafından Bosna Hersek sınırları içinde bulunan Strpci kasabasındaki tren istasyonundan kaçırılan 19 kişi, katledilmelerinin ardından Drina Nehri'ne atılmıştı.

Strpci'de 27 Şubat 1993'te işlenen suç nedeniyle Karadağ'da yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Nebojsa Ranisavlyevic'in duruşmada, kaçırmanın bir ay önceden planlandığını, Sırbistanlı devlet organlarının da olaydan haberdar olduğunu söylemesine rağmen hiçbir Sırp kurumu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemişti.

Söz konusu suça karışmak ve 1992-1994'te Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Visegrad kentindeki Boşnak halkına karşı insanlık suçu işlemekten Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2009'da yargılanan "İntikamcılar" birliğinin komutanı Lukic, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aradan geçen 30 yıla rağmen katledilen 19 kişiden sadece 4'ünün cesedine ulaşılabilmişti.