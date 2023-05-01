Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Ugljanin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

??????? Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı yolladı.

Ugljanin, video mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki modern ve gelişmiş bir Türkiye, güçlü ve istikrarlı bir Balkanlar demektir." ifadesini kullandı.

Korumasız tüm halkların, güvenli ve mutlu bir gelecek umuduyla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığını vurgulayan Ugljanin, "Sancaklı Boşnaklar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki özgürlük, kalkınma ve adalet politikasını destekliyor." dedi.