Sırbistan'daki Otoyolun Çinli Şirket Tarafından İnşa Edilen Kısmı Trafiğe Açıldı

Sırbistan'da başkente bağlı bir belediye olan Yeni Belgrad'ı Surcin şehrine bağlayan otoyolun bir bölümü Cumartesi günü trafiğe açıldı.

Sırbistan'da başkente bağlı bir belediye olan Yeni Belgrad'ı Surcin şehrine bağlayan otoyolun bir bölümü Cumartesi günü trafiğe açıldı.

E-763 otoyolunun bir parçası olan bölüm, yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda. Otoyol bölümünün her yönünde üç şerit, beş metrelik bölme şeridi, iki metre genişliğinde yaya yolları ve bisiklet şeritleri yer alıyor.

Mart 2021'de başlayan otoyol bölümünün inşaatı Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından yürütüldü.

Yaklaşık 70,5 milyon ABD doları değerindeki proje, Belgrad ile E-763 otoyolu arasında hızlı bir bağlantı sağlayacağından ve Belgrad ile Adriyatik Denizi arasında kısa bir bağlantı oluşturacağından, Sırbistan için yüksek önceliğe sahip.

Cumartesi günü düzenlenen açılış törenine katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın bu yıl elde ettiği iyi mali sonuçlar ve düşük kamu borcu sayesinde yeni altyapı yatırımlarına yöneldiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Belgrad'dan bildiriyor. (XHTV)