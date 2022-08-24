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Sırbistan'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü "Özgürlük Yürüyüşü" ile kutlandı

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Sırbistan'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü 'Özgürlük Yürüyüşü' ile kutlandı

Sırbistan'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla "Özgürlük Yürüyüşü" düzenlendi.

Sırbistan'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla "Özgürlük Yürüyüşü" düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kapsamında gerçekleştirilen "Özgürlük Yürüyüşü"ne, Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi Volodimir Tolkac ve vatandaşlar katıldı.

Tolkac, Ukrayna bayraklarının açıldığı yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın içinde bulunduğu savaştan galip çıkacağına inandığını söyledi ve katılımcılara teşekkür etti.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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