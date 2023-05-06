Sırbistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oylarını kullanıyor.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başlayan Türk seçmenler, elçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Oyunu kullanan Ahmet Burak Doğan, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Herkese bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Ülkemiz hakkında hayırlısı olsun." dedi.

İnsanların gelip oy kullanmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Doğan, gurbette yaşamanın zor olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatinde oyunu kullanan Ufuk Erarslan da gelecek nesillere daha iyi bir ülke için vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ifade ederek, "Oyumuzu kullanacağız ki her şeyi eleştirme hakkımız olsun. Oy atmadan, seçim hakkını kullanmadan eleştirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 7 yıldır Sırbistan'da yaşadığını anlatan Erarslan, herkese oyunu kullanma çağrısında bulundu.

Ayşe Gönül ise erkenden gelip oyunu kullanmak istediğini ifade ederek, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Herkesin oyunu kullanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sırbistan'da bulunan 2 bin 311 Türk seçmen, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda bugün yerel saatle 21.00'e kadar ve yarın da saat 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Sırbistan'da oy verme işlemi, 7 Mayıs akşamı sona erecek.