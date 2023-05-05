Sırbistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da bulunan kayıtlı Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başkent Belgrad'da kurulacak sandıklarda yarın oy kullanmaya başlayacak.

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da bulunan kayıtlı Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başkent Belgrad'da kurulacak sandıklarda yarın oy kullanmaya başlayacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Sırbistan'da ikamet eden Türk vatandaşlarına, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sayfasından yurt dışı seçmeni olup olmadığından emin olması yönünde uyarıda bulunan Aksoy, "Beraberlerinde geçerli bir kimlik belgesiyle vatandaşlarımız 6-7 Mayıs'ta, yerel saatle 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek." dedi.

Aksoy, Sırbistan'daki kayıtlı seçmenin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda oylarını kullanabileceğini ifade ederek "Vatandaşlarımızı ve sandıkların kurulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

YSK verilerine göre, Sırbistan'da kayıtlı 2 bin 311 seçmen bulunuyor.