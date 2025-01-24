Sırbistan'da Tren İstasyonu Faciası Sonrası Öğrencilerden Büyük Gösteri

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde büyük gösteriler düzenledi.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hükümete tepki gösteren üniversite, yüksekokul ve lise öğrencileri, Sırbistan genelindeki herkese sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Başta başkent Belgrad olmak üzere ülke genelindeki kent ve kasabalarda toplanan binlerce kişi, öğrencilerin çağrısına cevap vererek yolları bir süre trafiğe kapattı.

Sırbistan genelinde toplanan vatandaşlar, kazada hayatını kaybedenlerin anısına 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ulusal basın; akademisyen, öğretmen ve avukatların yanı sıra kamu çalışanlarının da öğrencilerin çağrısına dahil olduğunu ve sokaklarda 2-3 kilometre uzunluğunda "insan seli" oluştuğunu aktardı.

Bu arada, Sırbistan genelinde çok sayıda polisin görev yaptığı kaydedildi.

Sırbistan'daki gösterilere katılanlar, 15 kişinin öldüğü kazanın sorumlularının ceza almasını ve daha önceki gösterilerde saldırıya uğrayan öğrencilerin haklarını talep ediyor.

Sırbistan'daki farklı kentlerde düzenlenen gösterilerde "Sorumluluk temeldir" ve "Ülke bizlerin" yazılı dövizler taşındı.

Cumhurbaşkanı Vucic gösterilerle eş zamanlı mitinge katıldı

Başkent Belgrad'daki gösteriler esnasında bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir üniversite öğrencisi yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, gösteriler büyüyerek devam etti.

Belgrad'da toplanan binlerce kişi kentteki en önemli kavşaklardan birini trafiğe kapatırken, kalabalık daha sonra Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) binasına yürüdü.

Ulusal basında yer alan haberlerde, başkentteki birçok kafe ve dükkanın kapatıldığı ve insanların gösterilere dahil olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise gösterilerle eş zamanlı Jagodina kentinde "Halk ve Devlet Hareketi" kurulması kapsamında düzenlenen mitinge katıldı.

Vucic, burada yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerini diyaloğa davet etti.

Sırbistan genelinde öğrenci gösterileri sürerken, Jagodina'da da hükümeti destekleyen binlerce kişi toplandı.

Novi Sad'daki olayda 15 kişi öldü

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazanın ardından hükümete tepkili olan öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösteriler düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.