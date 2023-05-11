Sırbistan'da silahlı saldırılara tepki gösterisi

NOVİ Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, bir süre önce ülkede meydana gelen silahlı saldırılara tepki amaçlı gösteri düzenlendi.

Göstericiler Novi Sad'daki Şehir Merkezi Meydanı'ndan Özgürlük Meydanı'na, sonrasında ise "Baskı Kurbanları İskelesi"ne yürüdü.

Burada, ülkedeki saldırılarda hayatını kaybedenler için oyuncak ve çiçek bırakan göstericiler, "Belgrad bizi bekliyor" yazılı pankart taşıdı.

Yarın Belgrad'da düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yapan gösterici Maja Vasic, yetkililerin şiddetin durdurulmaması adına gerekli adımları atmadığını ifade etti.

Vasic, "Özgürce nefes almak, çocuklarımızı korkusuzca okullara göndermek, sokağa rahatça çıkmak adına bu yaşananların hemen durdurulması lazım." diye konuştu.

Sırbistan'ın Niş şehrinde de dün gösteri düzenlenmişti. Başkent Belgrad'da ise yarın yerel saatle 18.00'de gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Bir haftada 2 silahlı saldırı

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 8 çocuk ve 1 güvenlik görevlisi ölmüş, 6 çocuk ile bir öğretmen yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı 1 aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu aktarılmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.