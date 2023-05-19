Sırbistan'da silahlı saldırılara karşı protestolar sürüyor

Sırbistan'da 3 ve 5 Mayıs'ta yaşanan ve 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırılara tepki gösteren on binlerce kişi bir kez daha başkent Belgrad'da toplandı.

Sırbistan'da 3 ve 5 Mayıs'ta yaşanan ve 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırılara tepki gösteren on binlerce kişi bir kez daha başkent Belgrad'da toplandı.

Protestocular Ulusal Meclis binası önünden Gazela köprüsüne yürüyerek, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in istifası taleplerini yineledi.

Muhalefet partilerinin çağrısı üzerine silahlı saldırıların ardından kamuoyunda "şiddet tanıtımı yapılmasının" durdurulmasını da isteyen kalabalık, birkaç saatlik yürüyüşün ardından olaysız dağıldı.

"Şiddete hayır" sloganıyla düzenlenen protestolarda başkentteki trafikte aksamalar yaşanırken, göstericiler talepleri yerine getirilene kadar protestolarına devam edeceğini duyurdu.

Ülke medyasında ise 2000'den bu yana Belgrad'da en büyük kalabalığın bu akşam toplandığı bilgisini paylaştı.

Vucic'den protesto değerlendirmesi

Protestolarla eş zamanlı düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Vucic, protesto çağrısında bulunanlara ilişkin, "Tek yaptıkları şey şiddet. İnsanların nereye gideceklerini belirlemeye çalışıyorlar. Bunlar ne okul bitirdi? Hiç. Bunlar mı Sırbistan'ı yönetecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Şiddete karşı neler yapılabileceğinin konuşulması gerektiğini aktaran Vucic, silahlı saldırıların ardından hem ruhsatsız silahların gönüllü teslim edilmesine ilişkin bir uygulama başlattıklarını hem de okullarda polislerin görevlendirildiğini anımsattı.

Vucic, muhalefete bir çözüm önerisiyle gelmesini yönünde çağrıda bulundu.

Sırbistan'da bir haftada iki silahlı saldırı

Başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.