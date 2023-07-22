Sırbistan'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Novi Sad kentinde bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bir köyde bir kadın evinde çıkan yangından etkilendi ve hayatını kaybetti. Backa Palanka'da ise bir kişi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ülkenin batısında kırmızı alarm uyarısı verildi. Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek gibi bölge ülkelerinde de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sırbistan polisinden yapılan açıklamada, Novi Sad kentinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağıştan kaçmak isteyen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilerek, ölüm sebebinin elektrik veya yıldırım çarpması olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki bir köyde de bir ağaca yıldırım çarpması sonucu evinde çıkan yangından etkilenen bir kadının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Backa Palanka'da da bir kişinin evinin önüne düşen kabloları temizlemeye çalışırken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Novi Sad ve Backa Palanka'nın olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen kentler olduğu aktarılarak, 10 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin batısında kırmızı alarm uyarısı verildiği bildirildi.

Sırbistan'ın yanı sıra şiddetli yağış ve fırtına Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek gibi bölge ülkelerinde de etkisini gösterirken, hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

Hırvatistan'da fırtınanın şiddetiyle çok sayıda ağaç devrilirken, 3 olan ölü sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

Bosna Hersek'te de şiddetli fırtına sebebiyle birçok ev ve iş yerinin çatılarının uçtuğu kaydedildi.

Kavurucu sıcakların ardından hafta ortasında Batı Balkan ülkelerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Bölgedeki meteoroloji kurumları ise gündüz 38 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde yağış ve fırtına beklentisinin devam ettiğini duyurdu.