Sırbistan'da 'şiddete son' temalı gösteri düzenlendi

Sırbistan'ın Niş şehrinde, "şiddete son" temalı gösteri düzenlendi.

Niş'te Kral Milan Meydanı'nda toplanan göstericiler, bir süre önce ülkede meydana gelen silahlı saldırılara dikkati çekmek için "Niş şiddete karşı" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, açık alanda şiddete teşvikin durdurulmasını, şiddet içerikli programların yayından kaldırılmasını, Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nun (RTS) yönetimi ve Sırbistan'da hangi kanalların yayınlayacağını belirleyen denetleme kurulunun, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı Aleksandar Vulin'in istifasını talep etti.

Göstericilerden Gordana Arsic burada yaptığı açıklamada, ülkede meydana gelen "anormal" durumlara dikkati çekmek için "şiddete son" temalı gösteri düzenlediklerini söyledi.

Arsic, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda başkent Belgrad'daki Gazela Köprüsü'nü trafiğe kapatacaklarını belirtti.

Sırbistan'da bir haftada 2 silahlı saldırı

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 8 çocuk ve 1 güvenlik görevlisi ölmüş, 6 çocuk ile bir öğretmen yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı 1 aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu aktarılmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.