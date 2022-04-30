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Sırbistan'da Rusya'ya destek gösterisi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Sırbistan'da Rusya'ya destek gösterisi

Sırbistan'ın Niş şehrinde Rusya'ya destek gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'ın Niş şehrinde Rusya'ya destek gösterisi düzenlendi.

"Sırbistan için Yaşıyorum" siyasi hareketinin organizatörleri ve aşırı sağcı eylemciler, Sırplar ve Rusların daimi kardeş olduklarını ve Ruslara sırtlarını asla dönmeyeceklerini dile getirdi.

Siyasi hareketin başkanı Jovana Stojkovic ve sözcüsü Mihailo Medenica, Rusya'ya destek açıklamalarında bulundu.

Stojkovic, burada yaptığı açıklamada, "Bu Ukrayna- Rusya savaşı değil, Rusya ile Batı'nın savaşı. Ülkemiz hükümetinin yetkililerinin Avrupa Birliği (AB) ve ABD'li yetkililer ile bir araya geldiğini görüyoruz. Hepsinin tek bir isteği var; Rusya'ya yaptırım uygulanması." diye konuştu.

Medenica ise Rusya'ya yaptırım uygulanmasını istemediklerini, Ukrayna'da insanların öldürülmesinden mutlu olmadıklarını ancak Vladimir Zelenskiy yönetimine karşı olduklarını belirtti.

"Sırbistan-Rusya", "Sırplar ve Ruslar kardeştir" sloganlarının atıldığı, Sırbistan ve Rusya bayraklarının açıldığı gösteride, eylemciler araçlarıyla konvoy oluşturarak Niş sokaklarında turladı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Avrupa Birliği, Sırbistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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