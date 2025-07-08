Sırbistan'da Orman Yangınları: 1 Ölü, 14 Yaralı

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Sırbistan'daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangınlar, birçok şehirde kontrol altına alındı. Ayrıca Novi Sad'da etkili olan fırtına iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Sırbistan'da çıkan orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kragujevac, Prokuplje, Gornji Milanovac, Kursumlija, Valjevo, Knic, Veliko Gradiste ve Bujanovac şehirlerindeki orman yangınlarına müdahale edildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığının talebi üzerine Sırp ordusu da yangın bölgelerindeki itfaiye ekiplerine helikopter ve su tankerleriyle destek verdi.

Yetkililer, birçok yerde kontrol altına alınan yangınlarda 1 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan Kragujevac ve Niş şehirlerinin çevresindeki enerji hatları, yangınlar nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

Novi Sad şehrinde fırtına nedeniyle 2 kişi yaralandı

Diğer taraftan Novi Sad şehrinde de fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle şehirde ağaçlar devrildi.

Fırtına nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan anne ve kızı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi durumlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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