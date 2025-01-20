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Sırbistan'da Öğretmenler Grevde: Eğitim Şartları Protesto Edildi

Sırbistan'da Öğretmenler Grevde: Eğitim Şartları Protesto Edildi
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Belgrad'da binlerce öğretmen, maaş ve çalışma şartlarını protesto ederek iş bırakma eylemi düzenledi. Eğitim sektöründeki sorunlara dikkat çekmek için bir araya gelen eğitmenler, Başbakan Vucevic'in açıklamalarına yanıt verdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da maaşları ve çalışma şartları nedeniyle iş bırakma eylemi yapan öğretmenler, eğitim sektöründeki şartları protesto etmek için gösteri düzenledi.

Hükümetin yetkili eğitim sendikalarıyla yaptığı anlaşmaya katılmayan Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası üyesi binlerce öğretmen, onlara destek veren öğrenciler ile vatandaşlar, Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi önünde toplandı.

Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası Başkanı Dusan Kokot, ülkedeki okulların yüzde 50'sinde grevin ilk gününde eğitim yapılmadığını söyledi.

Büyük şehirlerde iş bırakma eylemlerinin daha çok karşılık bulduğunu aktaran Kokot, "Tehditlere karşı dayanma cesareti gösterdik" ifadesini kullandı.

Eğitimcilerin maaşlarının düşük ve çalışma şartlarının iyi olmadığını belirten göstericiler, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazayı da protesto etti.

Öten yandan Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, katıldığı bir televizyon programında, yarından itibaren okullarda denetim yapılacağını, eğitime ara verilmesinin yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

Vucevic, göstericilerin, velileri ve öğrencileri siyasete çektiğini savunarak, "Siyasetin çocukların arasında yeri yok." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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