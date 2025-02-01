Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü gözaltında
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç

Sırbistan'da Öğrenciler Kazanın Ardından Novi Sad'da Protesto Gösterisi Düzenledi

Sırbistan'da Öğrenciler Kazanın Ardından Novi Sad'da Protesto Gösterisi Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belgrad'dan yürüyerek Novi Sad'a ulaşan binlerce öğrenci, tren istasyonundaki çökme sonucu hayatını kaybedenler için hükümete karşı protesto gösterileri düzenledi. Öğrenciler, kazanın ardından sorumluların yargılanmasını talep ederken, hükümetteki yeniden yapılanma gerekliliği vurgulandı.

NOVİ Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan yürüyerek yola çıkan binlerce öğrenci, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki kazanın yaşandığı Novi Sad kentine vardı.

Tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hükümete tepkili olan öğrenciler, Belgrad'dan başlattıkları 2 günlük yürüyüşün ardından gece ve sabah saatlerinde Novi Sad'a giriş yaptı.

Tren istasyonundaki kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara dahil olan üniversite öğrencilerine vatandaşlar da eşlik etti.

Novi Sad'da trafiğin yoğun işlediği Varadin, Zezelj ve Özgürlük köprülerini kapatan göstericiler, 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve hayatını kaybedenler için Tuna Nehri'ne çiçek bıraktı.

Hükümet aleyhinde sloganlar atan göstericiler, kazada sorumluluğu olanların yargılanması çağrısında bulundu.

Öte yandan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan yüzlerce kişi de Novi Sad'da eylem yapanlara destek verdi.

Kaza sonrası Sırbistan'da gösteriler başlamıştı

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişinin ölmesinin ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, en son başkentte trafik akışının "kilit" noktalarından Autokomanda'da 24 saat süreyle yol kapatma eylemi yapmıştı.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım, onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ile akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini, hükümette yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu ve kabinenin yüzde 50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini belirtmişti.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de 28 Ocak'ta protestolar sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Meclis Başkanı Ana Brnabic ise meclis oturumunda hükümete güven oylaması yapılması yönünde teklifte bulunacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
img

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü gözaltında
img

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak
img

Cimbom, yıldız ismin transferini bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.