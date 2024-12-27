Sırbistan'da Öğrenci Gösterileri Giderek Büyüyor

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından hükümete tepkili olan öğrencilerin başlattığı gösteriler ülke genelinde devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, başta başkent Belgrad olmak üzere Novi Sad, Niş, Krusevac, Sabac ve birçok kentte toplandı.

Binlerce öğrenci "Dur Sırbistan" sloganıyla kazada yaşamını yitiren 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu, bazı yerlerde trafik 15 dakikalığına durduruldu.

Göstericiler, tren istasyonunun yapım ve onarımına ilişkin tüm belgelerdeki gizlilik kaldırılsa da yayımlanan belgelerin "eksik" olduğunu savunarak, kazanın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Öğrenciler ayrıca, daha önceki gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kazaya tepki olarak başlayan gösterilerde öğrenciler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e tepkilerini dile getiriyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Sırbistan Büyükelçiliği önünde toplanan öğrenciler de Belgrad ve diğer kentlerde bir araya gelen yaşıtlarına destek verdi.

Öğrencilerden boykot hareketi

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazayla ilgili gösteri düzenleyen öğrenciler tepkilerini derslere katılmayarak da gösterirken, bu durum kısa sürede ülke genelindeki çok sayıda eğitim kurumuna yayılmıştı.

Sırbistan geneline yayılan öğrenci protestolarına, akademisyenler, muhalefet milletvekilleri ve sanatçılar da destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilere taleplerinin yerine getirildiğini belirterek, derslere dönmeleri çağrısında bulunmuştu.