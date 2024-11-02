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Sırbistan'da Novi Sad Tren İstasyonu Çatısının Çökmesi Sonrası Ulusal Yas İlan Edildi

Sırbistan'da Novi Sad Tren İstasyonu Çatısının Çökmesi Sonrası Ulusal Yas İlan Edildi
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Sırbistan hükümeti, Novi Sad tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için 2 Kasım'ı ulusal yas ilan etti. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BELGRAD, 2 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan hükümeti, Novi Sad tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için 2 Kasım'ı ulusal yas ilan etti.

Novi Sad Yüksek Savcılığı Cuma günü çöken çatı enkazından şu ana kadar 14 cansız bedenin çıkarıldığını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Cuma akşamı yaptığı açıklamada, birlik ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

"Hepimiz birlik olma gücünü bulmalı, ailelere yardım etmeli ve zararı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diyen Vucic, yorulmak bilmeden çalışan kurtarma görevlileri ile çalışanlara şükranlarını iletti.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, kendisi ve hükümeti adına ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Başbakan, yapının 60 yıllık olmasına rağmen yetkililerin olaydan sorumlu olanları tespit edeceğini söyledi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından soruşturma başlatılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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