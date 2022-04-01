Sırbistan'da meydana gelen grizu patlamasında 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Haberler

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Sırbistan'da meydana gelen grizu patlamasında 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Sırbistan'da meydana gelen grizu patlamasında 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Sırbistan'da Soko kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasında 8 işçinin öldüğü, 20 işçinin yaralandığı kaydedildi.

Sırbistan'da Soko kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasında 8 işçinin öldüğü, 20 işçinin yaralandığı kaydedildi.

Sırp Devlet Televizyonu RTS, ülkenin doğusundaki Sokobanja kasabasında yer alan maden ocağında yaşanan grizu patlaması ve çökme sonucunda, 8 madencinin öldüğünü, 20 madencinin yaralandığını duyurdu.

Aleksinac Devlet Hastanesi Müdürü Goran Vidic de ???????yaptığı açıklamada, "Kazada 8 maden çalışanı öldü ve 20'ye yakın yaralı var. Yaralılardan 2'sinde kırıklar tespit edildi, kalanlar hafif yaralı. Yaralılar hastanemizde tedavi altında." ifadelerini kullandı.

Madende mahsur kalanların olup olmadığı araştırılıyor.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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