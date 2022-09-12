Sırbistan'da LGBT karşıtı yürüyüş düzenlendi Güncel Haberler Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, LGBT karşıtı düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, LGBT karşıtı düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Başkent Belgrad'da dün akşam düzenlenen ve "Aile Yürüyüşü" adı verilen gösteriye, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin de desteğiyle binlerce kişi katıldı. Ülkede, "Europride" adıyla yapılması planlanan LGBT üyelerinin yürüyüşüne tepki olarak düzenlenen gösteride, Sırbistan ve Rusya bayraklarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de posterleri taşındı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan Sırbistan Belgrad LGBT Güncel Haberler

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