Sırbistan'da Küçük Uçak Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Sırbistan'ın Subotica kentinde, bir küçük uçağın inişi sırasında düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, diğer yolcu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sırbistan'ın kuzeyindeki Subotica kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Subotica polisi, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, küçük uçağın Bikovo Havalimanı'na inişi esnasında düştüğünü, kazada uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise ağır yaralandığını belirtti.
Subotica Savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel