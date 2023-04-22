Sırbistan'da 'Granit' isimli tatbikatta ordunun kapasitesi gösterildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Batajnica'da bulunan askeri havalimanında, Sırbistan ordusunun kapasitesini göstermek amacıyla "Granit 2023" isimli kapsamlı askeri tatbikat yapıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yanı sıra yüzlerce vatandaşın da katıldığı tatbikatta, helikopterden paraşütle atlama, "Kobra" isimli birliğin teröristleri etkisiz hale getirmesi ve "Kartal" adlı yerli üretim askeri uçakların gösterisine yer verildi.

Vucic, burada yaptığı konuşmada, Orban ile terörle mücadele konusunda görüştüklerini ifade ederek "Bugün silahlarımızı ve ilk kez de CH-95 model dronu tanıttık." dedi.

Savaş araçlarına ilişkin kapasitelerini de güçlendirdiklerini aktaran Vucic, "Ordumuz güçlü bir hale geliyor. Asker kapasitesini de artıracağız. Bugünkü tatbikat son derece iyiydi." değerlendirmesini yaptı.

Dodik, her şeyden öte sorumluluklarının barışı korumak olduğunu sözlerine ekledi.

Batajnica'daki askeri havalimanı yerel saatle 15.00'e kadar ziyaret edilebilecek.