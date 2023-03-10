Sırbistan'da görevden alınan savcılara destek gösterisi düzenlendi

Sırbistan'daki devlet kurumunda yolsuzluk yapıldığına dair davayı araştıran ve bu nedenle görevden alınan 2 savcı için başkent Belgrad'da destek gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'daki devlet kurumunda yolsuzluk yapıldığına dair davayı araştıran ve bu nedenle görevden alınan 2 savcı için başkent Belgrad'da destek gösterisi düzenlendi.

Başkentte "Laura'larımızı vermeyiz" sloganıyla toplanan eylemciler, Sırbistan Elektrik Kurumundaki yolsuzluk davasında araştırmaları nedeniyle görevlerine son verilen Bojana Savovic ve Jasmina Paunovic'in yanında olduklarını belirtti.

Yaşananlara tepki göstermek amacıyla toplanan protestocular, ayrıca vatandaşlara pazartesiden cumaya saat 10.00-10.30 arasında işlerini bırakma çağrısında bulundu.

Bu arada, gösterinin sloganında yer alan "Laura" isminin, Romanya'nın ilk kadın savcısı ve yolsuzlukla mücadelede sembol haline gelen Laura Kovesi'den geldiği bilgisi paylaşıldı.

Savovic ve Paunovic, şubatta, Sırbistan Elektrik Kurumu'nu 7,5 milyon dolar zarara uğrattıkları gerekçesiyle 6 şüphelinin yolsuzluk yaptığını kanıtladıkları davada görevden alınmıştı.